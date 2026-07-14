الحكومة الإيرانية تعلن تأجيل مراسم تأبين الامام الشهيد (قدس سره) إلى يوم الأحد المقبل

أعلنت الحكومة الإيرانية في بيان لها أن موعد إقامة مراسم احياء ذكرى الإمام الشهيد للثورة آية الله السيد علي الخامنئي(قدس الله سره) والتي ستقام برعاية السلطات الثلاث للبلاد، قد تم تأجيله إلى يوم الاحد القادم (19 تموز/يوليو)، في الساعة العاشرة صباحاً.

وجاء في هذا الإعلان: “نحيط الشعب الايراني الكريم والمُمتن علما، أن مراسم احياء ذكرى الإمام الشهيد للثورة (قدس الله سره)، والتي كان من المقرر أن تقيمها حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يوم غد الاربعاء، قد تم تأجيلها إلى يوم الأحد (الموافق 19 تموز/يوليو)، الساعة العاشرة صباحاً”.

وأضاف الإعلان: “ستُقام هذه المراسم برعاية السلطات الثلاث في البلاد، في مصلى الإمام الخميني (ره) الكبير بطهران”.

المصدر: وكالة ارنا