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    قراءة في المشهد السياسي بشأن التفاوض مع العدو الإسرائيلي مع مراسلتنا منى طحيني

    المصدر: موقع المنار

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