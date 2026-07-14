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    العميد أكرمي نيا: مضيق هرمز سيفتح عندما تطبق فيه ترتيبات قواتنا المسلحة ولن نتراجع أبدا عن ذلك

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