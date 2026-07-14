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    “سي إن إن” عن بيانات ملاحية: عبور ما لا يقل عن 22 سفينة تجارية مضيق هرمز خلال الساعات الـ24 الماضية

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