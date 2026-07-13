القوات المسلحة اليمنية: استهدفنا مطار أبها الدولي ردا على العدوان السعودي على مطار صنعاء

أعلنت القوات المسلحة اليمنية في بيان لها مساء الاثنين عن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مطار أبها الدولي ردا على العدوان السعودي الذي استهدف مطار صنعاء الدولي.

وهذا نص بيان القوات اليمنية:

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى: { فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ عَلَیۡكُمۡ فَٱعۡتَدُوا۟ عَلَیۡهِ بِمِثۡلِ مَا ٱعۡتَدَىٰ عَلَیۡكُمۡۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوۤا۟ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلۡمُتَّقِینَ } صدق الله العظيم

إصرارًا منَ العدوِّ السعوديِّ على مواصلةِ حصارِهِ الجائرِ على الشعبِ اليمنيِّ وفي تمامِ الساعةِ 1:54م منْ يومِنا هذا الاثنينِ قامَ العدوُّ السعوديُّ بالعدوانِ السافرِ عبرَ طيرانِهِ الحربيِّ على مطارِ صنعاءَ الدوليِّ وذلكَ باستهدافِهِ بعددٍ منَ الغاراتِ بهدفِ إغلاقِهِ أمامَ الرحلاتِ الإنسانيةِ التي تقلُّ المرضى والعالقينَ منْ وإلى مطارِ صنعاءَ الدوليِّ وقدْ قامتِ القواتُ المسلحةُ بالاشتباكِ معَ طائراتِ العدوانِ للتصدي لهذا الهجومِ الغادرِ والجبانِ.

وردًّا على هذا العدوانِ السعوديِّ الإجراميِّ نفذتِ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ عمليةً عسكريةً استهدفتْ مطارَ أبها الدوليَّ وذلكَ بعددٍ من الصواريخِ الباليستيةِ والطائراتِ المسيرة وقدْ حققتِ العمليةُ أهدافَها بنجاحٍ بفضلِ اللهِ.

إنَّ العدوَّ السعوديَّ بقرارِهِ الأرعنِ بالهجومِ الظالمِ على مطارِ صنعاءَ الدوليِّ يتحملُ كاملَ المسؤوليةِ والعواقبِ الوخيمةِ حيالَ هذا العدوانِ الغاشمِ الذي يخدمُ العدوَّ الصهيونيَّ الأمريكيَّ وما يترتبُ عليهِ منْ تداعياتٍ.

تؤكدُ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ أنَّها مصممةٌ على الموقفِ الحقِّ في دفعِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ الجائرِ على بلَدِنا وفي هذا السياقِ تحذرُ جميعَ شركاتِ الطيرانِ منَ العبورِ في أجواءِ المملكةِ السعوديةِ وإنَّ عليها أخذَ تحذيراتِنا على محملِ الجدِّ حتى رفعِ الحصارِ عنْ مطارِ صنعاءَ الدوليِّ.

إنَّنا نتقدمُ بالشكرِ الجزيلِ للجمهوريةِ الإسلاميةِ في إيرانَ على مساعدتِها للجمهوريةِ اليمنيةِ في رفعِ الحصارِ الظالمِ عنْ مطارِ صنعاءَ الدوليِّ وتسييرِها الرحلاتِ الإنسانيةَ منْ وإلى مطارِ صنعاءَ.

التحيةُ لشعبِنا العظيمِ الذي خرجَ ويخرجُ في مسيراتٍ جماهيريةٍ حاشدةٍ في العاصمةِ صنعاءَ وفي المحافظاتِ والمديرياتِ والقرى والعزلِ والتحيةُ كلُّ التحيةِ لقبائلِنا الوفيةِ الأبيةِ بوقفاتِها الحاشدةِ ومواقفِها الإيمانيةِ الجهاديةِ الأصيلةِ.

شعبُنا العظيمُ لنْ يقبلَ باستمرارِ العدوانِ والحصارِ وقواتُهُ المسلحةُ بعونِ اللهِ تعالى على أتمِّ الجاهزيةِ لاتخاذِ ما يلزمُ منْ خطواتٍ وإجراءاتٍ لردعِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ.

واللهُ حسبُنا ونعمَ الوكيلُ، نعمَ المولى ونعمَ النصيرُ.

عاشَ اليمنُ حراً عزيزاً مستقلاً،

والنصرُ لليمنِ ولكلِّ أحرارِ الأمةِ.

صنعاءُ، 28 محرم 1448هـ

الموافقُ 13 يوليو 2026م.

صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ