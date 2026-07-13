وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي: الحرب ضد إيران كشفت مدى زيف سياسة الاحتواء

قال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي في مقال في “لوموند” يُنشر غداً ان”الحرب ضد إيران كشفت مدى زيف سياسة الاحتواء”.

واضاف البوسعيدي ان “⁠الحرب الأخيرة في الخليج أثبتت أن النظام الأمني الذي اعتُمد لعقود على احتواء إيران وعزلها لم يحقق الأمن والاستقرار”.

وتابع:”⁠شعوب عُمان والخليج (الفارسي) تدفع اليوم ثمن حرب لم يكن ينبغي لها أن تقع”.

واكد ان”⁠الجميع ينبغي أن يتعلم من أخطاء الماضي بدلاً من تكرارها”.

ولفت الى ان”حرية الملاحة في مضيق هرمز مسؤولية مشتركة، ⁠عمان بحكم إشرافها مع إيران على ضفتي هرمز تتحمل مسؤولية خاصة في العمل مع إيران والمجتمع الدولي لضمان حركة الملاحة”.

واضاف:”⁠عمان تتحمل مسؤولية خاصة في العمل مع إيران والمجتمع الدولي لإيجاد ترتيبات دائمة تمنع تجدد الأزمات.

المصدر: لومند