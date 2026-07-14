الثلاثاء   
   14 07 2026   
   29 محرم 1448   
   بيروت 05:40
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    الحرس الثوري: الجيش الأمريكي استهدف محطات ساحلية ومراكز عسكرية جنوبي إيران بعد هزيمته الليلة الماضية في هرمز

      مواضيع ذات صلة

      قوات الاحتلال تداهم منزلاً خلال اقتحام حي “أم الشرايط” بمدينة البيرة

      قوات الاحتلال تداهم منزلاً خلال اقتحام حي “أم الشرايط” بمدينة البيرة

      الحرس الثوري: عمليات الرد بالمثل على الولايات المتحدة ستتواصل

      الحرس الثوري: عمليات الرد بالمثل على الولايات المتحدة ستتواصل

      الحرس الثوري الإيراني: استهداف منشآت في قاعدة الجفير بالبحرين

      الحرس الثوري الإيراني: استهداف منشآت في قاعدة الجفير بالبحرين