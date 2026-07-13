مجلس النواب اليمني: النظام السعودي يتحمّل تداعيات وعواقب العدوان واستهداف مطار صنعاء

حمّل مجلس النواب النظام السعودي المسؤولية الكاملة عن النتائج والتداعيات الناجمة عن العدوان واستهداف مطار صنعاء الدولي، لافتاً إلى التحذيرات المتكررة لتحالف العدوان من مغبة أي حماقة، وهو ما يوجب تحركاً فاعلاً للردع.

وفي بيان له اليوم، اعتبر مجلس النواب جريمة استهداف مطار صنعاء بعدد من الغارات انتهاكاً للسيادة اليمنية وتصعيداً خطيراً لمسار السلام ومرحلة خفض التصعيد، ضارباً عرض الحائط بكافة التزاماته تجاه استحقاقات الشعب اليمني.

وحمّل المجلس النظام السعودي عواقب عدوانه على اليمن، مشيراً إلى أن تصعيده بدافع أمريكي وإسرائيلي هدفه إطالة أمد الحصار على مطارات وموانئ الشعب اليمني، والالتفاف على جهود السلام والتنصل من تنفيذ خارطة الطريق، وإصراره على حرمان آلاف المرضى والمسافرين اليمنيين والطلاب من أبسط الحقوق المكفولة بكافة القوانين الدولية.

ولفت البيان إلى أنه سبق لمجلس النواب دعوة برلمانات وأحرار العالم لتقديم النصح للنظام السعودي لمراجعة حساباته، إلا أنه تمادى في غيه أكثر وأصر واستكبر ولم يستمع لصوت العقل ولم يراعِ الحقوق الإنسانية مستمراً في ارتكاب المزيد من الجرائم بحق مقدرات الشعب اليمني، مؤكداً أن استهداف المطارات والموانئ والأعيان المدنية جريمة تضاف إلى سلسلة جرائم النظام السعودي في اليمن، وخرق سافر للأجواء اليمنية وتشديد للحصار للتضييق على أبناء الشعب اليمني وزيادة معاناتهم.

وجدّد مجلس النواب دعوته للبرلمانات العربية والإقليمية والدولية والمجتمع الدولي، والأمم المتحدة والمنظمات الدولية الإنسانية المعنية وأحرار العالم بإدانة الجريمة والتنديد بها، مطالباً بتحمل مسؤولياتهم تجاه ما يتعرض له الشعب اليمني من عدوان وحصار ظالم منذ أكثر من عشر سنوات.

وفي ختام بيانه، أشار مجلس النواب إلى أن استهداف السعودية اليوم لمطار صنعاء يأتي في إطار مساعيها لاستمرار الحصار المفروض عليه ومحاولة فرض الوصاية على اليمن، مجدداً تحميل النظام السعودي نتائج التصعيد وتجاوز مبادئ القانون الدولي والإنساني.

المصدر: المسيرة نت