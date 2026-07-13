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    عربي وإقليمي

    الصحة الفلسطينية: 8 شهداء و32 مصابا في غزة بـ 24 ساعة

      أعلنت وزارة الصحة وصول 8 شهداء، بينهم شهيد متأثرًا باصابته، و32 مصابًا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، جراء العدوان الإسرائيلي.


      وأفادت الوزارة في بيان لها، الاثنين، أن عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ارتفع 1,108 شهداء، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 3,578 مصابًا، بينما بلغ عدد جثامين الشهداء المنتشلين 800.


      وأضافت أن الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، بلغت 73,231 شهيدًا و173,686 مصابًا.

      وأشارت الصحة إلى أن عددًا من الضحايا ما زالوا، تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

      المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام

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