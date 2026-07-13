لجنة الصحة أقرت إبرام اتفاقية قرض مع البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار لمشروع تعزيز الأمان الاجتماعي، ودمج اقتراحين بشأن المركز الوطني للترصد الوبائي

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلستها اليوم برئاسة النائب د. بلال عبد الله، وحضور مقررها النائب د.سامر التوم ، والنواب: د. الياس جرادة، أمين شرّي، د. عبد الرحمن البزري، د. علي المقداد، د. عناية عز الدين، د.ميشال موسى، د. عدنان طرابلسي.

كما حضر الجلسة: د. عاتكة بري رئيسة مصلحة الطب الوقائي في وزارة الصحة، د. ناظم متى مدير الوقاية الصحية في وزارة الصحة، د. ندى غصن رئيسة وحدة الترصد الوبائي في وزارة الصحة، د. إيلي حدشيتي عميد كلية الصحة في الجامعة اللبنانية، د. أليسار راضي ممثلة منظمة الصحة العالمية، د. إبراهيم مقدسي نقيب أطباء الشمال، د. الياس شلالا نقيب أطباء بيروت، د. وسام بعاصيري ممثل نقابة الصيادلة و السيدة ندين حداد مدير عام نقابة أطباء بيروت.

بدأت اللجنة بدرس جدول أعمالها، فأقرت مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3228 الرامي الى إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار أميركي لمشروع تعزيز الأمان الاجتماعي وبناء الأنظمة.

ثم انتقلت اللجنة الى درس:

1) اقتراح قانون إنشاء المركز الوطني للترصّد الوبائي والأمراض المعدية.

2) اقتراح القانون الرامي الى الحماية من الأوبئة وانتشارها.

وقدم النائب الدكتور عبد الرحمن البزري شرحاً كافياً عن الموضوع، كونه رئيس اللجنة الفرعية التي كانت مكلفة بدرس الإقتراحين، حيث أفاد بأنه جرى العمل على دمج الاقتراحين بنص واحد بعد عمل قام به مع مجموعة من الأشخاص المتخصصين بالأوبئة والجائحات.

بعد تلاوة الصيغة الجديدة للإقتراح، اتفقت اللجنة على أخذ وقت كاف لدرس النص الجديد المقترح، على أن تعاود الاجتماع للبدء في مناقشته مادة مادة تمهيداً لإقراره خلال أسبوعين.