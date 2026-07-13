فلسطين | إطلاق “وثيقة العهد الوطني للصمود والوحدة” بهدف حماية وجود الفلسطينيين وحقوقهم وترسيخ الوحدة لمواجهة التحديات

جرى يوم الأحد في مدينة غزّة، الاعلان عن إطلاق “وثيقة العهد الوطني الفلسطيني للصمود والوحدة” في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الشعب الفلسطيني وما خلفته الحرب المدمرة على قطاع غزة.

وتهدف الوثيقة الى تعزيز صمود الفلسطينيين، والحفاظ على كرامتهم، وحماية وجودهم وحقوقهم على أرضهم، وترسيخ الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات الراهنة.

و تأتي المبادرة، بعد حرب مدمرة خلفت ألاف ‫الضحايا ومعاناة إنسانية ما زالت أثارها تتطاقم يوما بعد يوم، ‫باعتبارها إطاراً وطنياً مجتمعياً مستقلاً يعمل بالتكامل مع المؤسسات الوطنية، ويهدف إلى تعزيز الصمود وحماية السلم الأهلي ‫وإطلاق المبادرات وتمكين الشباب والمرأة والكفاءات الوطنية وبناء جسور الثقة والتعاون بين أبناء الشعب الفلسطيني.

واوضح القيّمون على الوثيقة، أنّها ‫ليست وثيقة سياسية جديدة ولا بديلا عن أي مؤسسة وطنية بل دعوة صادقة لتجميع الكلمة. ‫وتوحيد الجهود ووضع الإنسان الفلسطيني وصموده وكرامته في مقدمة الأولويات، حيث انطلقت هذه الوثيقة من سواد الشعب الفلسطيني الوطنية واحترام نظامه السياسي، والتمسك بمنظمة التحرير الوطني الفلسطيني، ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني، ‫مع التأكيد على أن المرحلة الراهنة تحتاج إلى شراكة وطنية أوسع، وحوار مسؤول وتكامل بين جميع الطاقات والكفاءات.

وقال بيان الوثيقة، “‫إن رسالتنا اليوم واضحة .. وحدتنا هي مصدر قوتنا وصمود الإنسان الفلسطيني هو أساس مشروعنا الوطني، ‫ولا يمكن مواجهة التحديات إلا بالعمل المشترك والحكمة وتغليب المصلحة الوطنية العليا على كل اعتبار.

‫وأضاف البيان : ” ومن هذا المكان ندعو أبناء شعبنا ومؤسساته الوطنية والمجتمعية ‫وشخصياته وكفاءاته في الوطن والشتاة إلى الانتفاف حول هذه المبادرة، ‫والإسهام في تطويرها وإنجاحها لتكون خطوة عملية نحو تعزيز الصمود ‫وترسيخ الوحدة وخدمة قضيتنا الوطنية العادلة”.

وقال الأكاديمي الفلسطيني حلمي أبو طة إن فكرة الهيئة جاءت استجابة لتساؤلات طرحتها النخب الفلسطينية حول الدور الذي يمكن أن تؤديه الكفاءات الوطنية في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها قطاع غزة، موضحًا أنّ الهدف يتمثل في توفير مساحة للحوار وتبادل الرأي وصياغة أفكار تسهم في خدمة المجتمع الفلسطيني وتعزيز صموده.

وأضاف أن الهيئة حددت هدفين رئيسيين يتمثلان في تعزيز صمود المواطنين والحفاظ على كرامتهم الإنسانية والوطنية، مشيرًا إلى دعمها لأي جهود عربية أو دولية من شأنها توفير الحماية للمدنيين والمساهمة في وقف الانتهاكات، إلى جانب تسهيل دخول المساعدات الإنسانية.

وأوضح أبو طة أن الهيئة تضم شخصيات أكاديمية ومجتمعية وشبابًا من مختلف التخصصات، وتسعى إلى العمل في مجالات الإغاثة والتعليم والتواصل مع الجهات العربية والدولية لتوفير الدعم، مع التأكيد على أنها ليست منافسًا لأي طرف فلسطيني، بل جزء من الجهد الوطني المشترك.

من جانبه، أعلن المستشار السياسي السابق لرئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية، أحمد يوسف صالح، دعم الهيئة للجنة التكنوقراط، واكّد الترحيب بوصولها إلى قطاع غزة والاستعداد للتعاون معها وتمكينها من أداء مهامها، مشددًا على أنّ الهيئة ليست حزبًا سياسيًا ولا تهدف إلى منافسة أي جهة، وإنما إلى دعم جميع القوى الوطنية والمؤسسات العاملة لخدمة أبناء القطاع.

بدوره، أكد الأكاديمي أحمد الأسطل استعداد الهيئة لتقديم خبراتها وكوادرها وإمكاناتها لدعم اللجنة الوطنية، معتبرًا أن المرحلة الحالية تتطلب شراكة وطنية واسعة في رسم سياسات التعافي وإعادة الإعمار، إلى جانب إعطاء الأولوية لحماية الإنسان الفلسطيني وإعادة إحياء قطاع التعليم بوصفه أساسًا لبناء مستقبل غزة.

وأشار الأسطل إلى أهمية أن يكون لأبناء قطاع غزة حضور في دوائر صنع القرار المتعلقة بمستقبل القطاع، لافتًا إلى أن الهيئة تسعى إلى الإسهام في وضع الرؤى والاستراتيجيات الخاصة بمرحلة التعافي وإعادة الإعمار.

وفي السياق ذاته، قالت الناشطة الاجتماعية سميرة عبد العليم إن الهيئة تولي اهتمامًا خاصًا بتمكين النساء والشباب وتعزيز مشاركتهم المجتمعية، من خلال التعاون مع المؤسسات المحلية، وتنظيم مبادرات توعوية وتجمعات نسوية داخل المخيمات، بما يسهم في دعم صمود المرأة الفلسطينية وتعزيز دورها في المجتمع.

وأكدت أن الهيئة تعتبر المرأة شريكًا أساسيًا في عملية التعافي وإعادة البناء، وتسعى إلى تعزيز مشاركتها في مختلف البرامج والمبادرات المجتمعية، إلى جانب دعم الشباب وتمكينهم للمساهمة في مواجهة التحديات التي فرضتها الحرب.

المصدر: وكالة يونيوز