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    المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان: ما تقوم به السلطة يضع لبنان فوق أخطر فوالق الفتنة وعلى القوى السياسية والشعب اللبناني المبادرة الآن لمنع السلطة الحالية من نحر لبنان

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