المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان: ما تقوم به السلطة يضع لبنان فوق أخطر فوالق الفتنة وعلى القوى السياسية والشعب اللبناني المبادرة الآن لمنع السلطة الحالية من نحر لبنان