السبت   
   11 07 2026   
   26 محرم 1448   
   بيروت 18:54
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    تفجير وحرق المنازل .. همجية يواصلها العدو الصهيوني في الجنوب وسط صمت رسمي ودولي

      يواصل العدو الصهيوني استغلال فترة ما يسمى وقف اطلاق النار والتزام المقاومة به لممارسة همجيته التي يتميز بها هذا الكيان المجرم. اثناء المواجهات التي دامت ما يقارب شهرين لم يستطع العدو التقدم كثيرا في الجنوب اللبناني فكان يلجأ الى الغارات الجوية عند كل فشل ميداني، وبعد وقف اطلاق النار ونتيجة لفشل استكمال خططه البرية سارع لاستغلال الهدنة في ضم مناطق لم يستطع احتلالها الى خريطة ما اسماه الخط الاصفر.

      ومن جهة ثانية يواصل العدو تنفيذ تفجيرات واحراق لمنازل المواطنين في العديد من قرى الجنوب، في جرائم شنيعة تنتهك كل الاعراف والقوانين الدولية، حتى بات عدد كبير من القرى الحدودية وغير الحدودية معظم منازلها مدمرة.
      يتم ذلك وسط عجز وصمت للسلطة اللبنانية وما يسمى المجتمع الدولي عن هذه الارتكابات وعن خروقات وقف اطلاق النار واستمرار الاحتلال .

      واليوم نفذ العدو تفجيرات في حولا وبين كفرتبنيت وارنون في استمرار لهذه الهمجية وانتقاما من اهل القرى التي صمدت وقاومت. وكان نفذ تفجيرات مماثلة في الايام الماضية في الخيام والطيبة والطيري وبيت ياحون.

      مواضيع ذات صلة

      حفل تأبيني في بلدة السكسكية إحياءً لذكرى الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي

      حفل تأبيني في بلدة السكسكية إحياءً لذكرى الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي

      مراسلنا هاشم السيد حسن في الجنوب يرصد آخر المستجدات على الحدود اللبنانية

      مراسلنا هاشم السيد حسن في الجنوب يرصد آخر المستجدات على الحدود اللبنانية

      في مشهدٍ مهيب، شيّع حزب الله وجمهور المقاومة في الضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع كوكبةً من المجاهدين الذين ارتقوا شهداء دفاعاً عن لبنان وشعبه

      في مشهدٍ مهيب، شيّع حزب الله وجمهور المقاومة في الضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع كوكبةً من المجاهدين الذين ارتقوا شهداء دفاعاً عن لبنان وشعبه