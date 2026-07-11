اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام: إنصاف العاملين يبدأ بسلسلة رتب ورواتب عادلة

اختتم اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام الجزء الأول من البرنامج التدريبي بعنوان “الهياكل التنظيمية للنقابات العمالية”، الذي أشرف على تقديمه المدرب رئيس “اللقاء الوطني” عماد ياغي، بمشاركة 59 متدرباً ومتدربة من مختلف القطاعات والمؤسسات العامة، وذلك في إطار تعزيز الثقافة النقابية وتطوير الكفاءات التنظيمية لدى العاملين.

وتناول الجزء الأول من البرنامج مفاهيم العمل النقابي، ونشأة الحركة النقابية، والهيكل التنظيمي للنقابات، ومستويات التنظيم النقابي، إضافة إلى الأدوار والمسؤوليات التي تضطلع بها الهيئات النقابية في الدفاع عن حقوق العمال وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وفي تصريح له، أكد رئيس اللقاء عماد ياغي أن “النقابات تشكل الركيزة الأساسية في حماية حقوق العاملين، والدفاع عن مصالحهم، وتعزيز الحوار الاجتماعي، والمساهمة في بناء إدارة عامة منتجة وعادلة، بعيداً عن التهميش والإقصاء”، مشدداً على أن “تطوير العمل النقابي يشكل ضرورة وطنية في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بالبلاد”.

ودعا جميع المنظمات والاتحادات والنقابات العمالية إلى “دعم هذا المسار التدريبي، والمساهمة في تعميمه وتطويره، لما يمثله من خطوة أساسية نحو بناء حركة نقابية أكثر تنظيماً وفاعلية وقدرة على الدفاع عن حقوق العاملين”.

وطالب رئيس “اللقاء” السلطة السياسية ب”اتخاذ توجه حقيقي وجاد لإنصاف العاملين في القطاع العام، عبر إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة تتناسب مع الانهيار الكبير في القدرة الشرائية والغلاء الفاحش الذي ضرب مختلف جوانب الحياة المعيشية، وأفقد الرواتب قيمتها الفعلية”.

كما طالب ب”تعديل قيمة بدل صفائح البنزين المعتمدة للعاملين في القطاع العام، بما يواكب الارتفاع الذي تجاوز 70% في أسعار المحروقات، حفاظاً على الحد الأدنى من قدرة الموظفين على الوصول إلى مراكز عملهم وعدم تحميلهم أعباء إضافية تفوق طاقتهم”.

وأضاف ياغي: “أن أي مسار أو توجه تتبناه السلطة لا ينسجم مع مبدأ السيادة الوطنية وصون الكرامة الوطنية، ولا يراعي مصالح الشعب والعاملين، سيواجه بموقف نقابي واضح، وستعمل النقابات بكل الوسائل المشروعة على إسقاطه والتصدي له”، مؤكداً أن “الحركة النقابية ستبقى في موقع الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والوطنية، ولن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي سياسات تمس سيادة لبنان أو حقوق العاملين”.

واختتم اللقاء بتأكيد استكمال البرنامج التدريبي وفق الجدول المقرر، بما يسهم في إعداد كوادر نقابية مؤهلة تمتلك المعرفة والمهارات اللازمة لتعزيز العمل النقابي وخدمة قضايا العاملين في القطاع العام.