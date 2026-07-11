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    لبنان

    القطاع السابع في حزب الله وجمعية مراكز الإمام الخميني(قده) الثقافية في لبناننظم فعالية “إمام الشهداء”

      نظم القطاع السابع في حزب الله، وجمعية مراكز الإمام الخميني(قده) الثقافية في لبنان فعالية “إمام الشهداء”, تأبينا للشهيد القائد الأممي السيد علي الخامنئي (فده) وأصحابه شهداء القطاع السابع، وذلك في مَجْمَعِ سيد الشهداء(ع) في بلدة القصر – قضاء الهرمل، بحضور علما، دين وعوائل الشهداء وحشد من الفعاليات والأهالي وتحدث في الفعالية الشيخ حسين زين الدين، مستعرضا شخضية الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي القيادية، على مستوى بناء الجمهورية الإسلامية الإيرانية بكل اقتدار، وقيادة الأمة نحو التحرر، لذلك اغتاله ترامب في خندقه الجهادي صائما، قارئا للقرآن محتسبا كما تخلل الفعالية عرض وثائقي من سيرة الوليّ الشّهيد، ورثاء وعزاء بصوت الشيخ حسن البابا.

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