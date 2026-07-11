الغارديان: ترامب يرتكب الأخطاء مجددا في إيران ولا يفهم خصمه

نشرت صحيفة “الغارديان” مقالا للزميل غير المقيم في “مركز السياسة الدولية”، سينا طوسي، قال فيه إن الرئيس يتصرف وكأن ساحة المعركة لم تتغير، لكن الواقع مختلف؛ فإيران تمتلك أوراق ضغط وتدرك ذلك جيدا.

ولعل ورقة الضغط هذه باتت اليوم أكثر أهمية وتأثيرا مما كانت عليه قبل الحرب؛ إذ لا تزال الاحتياطيات الاستراتيجية الأمريكية من النفط مستنزفة بشكل كبير، بينما تظل مخزونات النفط العالمية شحيحة، في ظل بقاء حركة الشحن عبر مضيق هرمز عند مستويات أدنى بكثير مما كانت عليه قبل الحرب. والنتيجة هي تضاؤل هامش الأمان اللازم لامتصاص أي تعطل طويل الأمد لحركة الملاحة في المضيق، مما يزيد من مخاطر حدوث صدمة عالمية كبرى في قطاع الطاقة.

وعلى النقيض من التخلي عن برنامجها النووي أو غيره من أوراق الضغط مقابل تخفيف للعقوبات قد يثبت أنه مؤقت، فإن مضيق هرمز يمنح طهران ميزة مختلفة جوهريا: ضمانة تقع بالكامل تحت سيطرتها المباشرة. فمن خلال توجيه الحركة التجارية عبر الممر المخصص لها، وربما إنشاء إدارة مشتركة مع جارتها البحرية عُمان لتحصيل رسوم العبور، ستتمكن إيران من ربط ازدهارها الاقتصادي -وكذلك تكلفة ممارسة الضغوط القسرية عليها- بسير الاقتصاد العالمي. صحيح أن الرؤساء الأمريكيين في المستقبل قد يتخلون عن الدبلوماسية، أو قد يعمد الكونغرس إلى تشديد العقوبات، لكن الإقدام على خطوات كهذه لن يكون بلا تكلفة اقتصادية.

المصدر: الغارديان