ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المزدوج في فنزويلا

أعلنت الجمعية الوطنية الفنزويلية، في بيان مساء الجمعة، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا في 24 حزيران / يونيو الماضي.

وقالت الجمعية الوطنية الفنزويلية إنه وحتى تاريخ 10 تموز / يوليو بلغ عدد الضحايا 4118 قتيلا، والمصابين 16 ألفا و740 شخصا.

وبالإضافة إلى ارتفاع عدد الوفيات، يشير البيان إلى أن عدد المصابين الذين تلقوا العلاج زاد من 28836 إلى 29966 شخصا.

وكشف البيان الجديد عن التغيرات في عدد الأشخاص الذين ما زالوا يقيمون في المخيمات المؤقتة، ففي يوم الخميس كان 16891 شخصا يقيمون في هذه الأماكن وارتفع هذا الرقم يوم الجمعة إلى 17266، بينما بقي عدد الأسر التي تلقت المساعدة 86794، والأشخاص بدون مأوى 17907، والمباني المتضررة 856، والمباني المنهارة 190.

ووفق البيان، انخفض عدد فرق الإنقاذ الدولية المنتشرة في المناطق المتضررة من 3931 إلى 3454، على الرغم من ارتفاع عدد المتطوعين الذين تم حشدهم من 29344 إلى 29843.

كما أشار أيضا إلى أن عدد الهزات الارتدادية ارتفع من 1142 إلى 1171.

وجددت السلطات الفنزويلية التأكيد على أن جهود البحث والإنقاذ وإعادة الإعمار متواصلة في المناطق الأكثر تضررا من الكارثة.

المصدر: روسيا اليوم