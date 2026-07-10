ارتفاع عدد ضحايا إيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى 625 وفاة

أفادت وزارة الاتصالات والإعلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية بأن عدد ضحايا تفشي فيروس إيبولا في هذه الدولة، ارتفع إلى 625 حالة وفاة.

وكانت سلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية، قد أعلنت يوم الخميس تسجيل 600 حالة وفاة.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة: “هناك 1792 حالة مؤكدة (للوباء) و625 حالة وفاة”.

وذكرت الوثيقة أيضا أن عدد المرضى المتعافين من المرض المذكور، قد وصل إلى 295 شخصا.

وكانت موجة التفشي الحالية قد بدأت في 15 مايو الماضي في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتتركز بشكل رئيسي في إقليم إيتوري، فيما تم تسجيل إصابات ووفيات مرتبطة بالمرض أيضا في أوغندا المجاورة، ما يثير مخاوف من اتساع نطاق انتشار الوباء في المنطقة.

وفي 17 ايار / مايو، أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي فيروس إيبولا في الكونغو وأوغندا كحالة طوارئ صحية عالمية، لما يشكله من خطر على دول أخرى. وتقيّم المنظمة مستوى الخطر الإقليمي لانتشار الفيروس بأنه مرتفع.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية