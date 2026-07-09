الخميس   
   09 07 2026   
   24 محرم 1448   
   بيروت 22:02
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    تقارير مصورة

    مشهد تودّع الإمام الشهيد بحضور مليوني ورسائل وفاء لنهجه

    المصدر: موقع المنار

    مواضيع ذات صلة

    مشيّعون بالملايين يودّعون الإمام السيد علي الخامنئي في مشهد

    مشيّعون بالملايين يودّعون الإمام السيد علي الخامنئي في مشهد

    طهران ترد على الاعتداءات الأمريكية وتحذر من تداعيات سياسات ترامب

    طهران ترد على الاعتداءات الأمريكية وتحذر من تداعيات سياسات ترامب

    من مشهد… متابعة مباشرة لمراسم تشييع الشهيد السيد علي الخامنئي (قده) مع مراسلنا محمد حسن قاسم

    من مشهد… متابعة مباشرة لمراسم تشييع الشهيد السيد علي الخامنئي (قده) مع مراسلنا محمد حسن قاسم