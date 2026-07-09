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    وزارة الخارجية العمانية: وزير الخارجية بحث هاتفياً مع نظيره الإيراني المستجدات الإقليمية الراهنة وأكدا على ضرورة وقف التصعيد العسكري

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