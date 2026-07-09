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    تواصل مراسم تشييع جثمان قائد الثورة الشهيد في حرم سيد الشهداء الإمام أبي عبدالله الحسين عليه السلام وسط حشود غفيرة من المشيعين

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