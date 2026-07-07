نائب رئيس الجماعة الإسلامية الباكستانية: القائد الشهيد الخامنئي تمكّن من تحويل الشعب الايراني إلى شعب مقاوم وموحّد بمواجهة الصهيونية والاستعمار

أكد نائب رئيس الجماعة الإسلامية الباكستانية، لياقت بلوش، أن القائد الشهيد الامام السيد علي الخامنئي (رض) قاد إيران على مدى عقود بثبات على مبادئ الثورة الإسلامية، وتمكّن من تحويل الشعب الايراني إلى شعب مقاوم وموحّد لمواجهة الصهيونية والاستعمار، وظل متمسكًا بمبادئ الثورة الإسلامية ولم يخضع للصهيونية أو للاستعمار الرأسمالي.

وأكد بلوش علی هامش مراسم تشييع القائد الشهيد في طهران، أن “القائد الشهيد حمل رسالة واضحة لوحدة الأمة الإسلامية، وكان ثابتًا في دعمه للقضية الفلسطينية ومواجهة الصهيونية، مؤكدًا أن الشعب الإيراني سيصبح مصدر إلهام لجميع شعوب العالم.”

وأشار “بلوش” إلى أن “الولايات المتحدة والدول الأوروبية أنفقت مليارات الدولارات لإضعاف إيران، إلا أن القائد الشهيد نجح في تعزيز صمود الشعب الإيراني”.

المصدر: وكالة ارنا