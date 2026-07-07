جنبلاط: اتفاق الاطار املته “إسرائيل” على فريق لبناني وجماعات لا هم لها سوى السلطة تولت مصير البلاد

أشار الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي ​وليد جنبلاط​، إلى أن “اتفاق الاطار هو اتفاق احادي املته اسرائيل على فريق لبناني في الخارج والداخل، يتمتع بخبرة محدودة في القانون والدبلوماسية”.

وقال: “في كل المعاهدات الدولية ذكر مبدأ الانسحاب الا في اتفاق الاطار، وهذا ما وصلنا إليه بفعل استلام البلاد جماعات لا خبرة لديها بالقانون”، مشددا على أن “السلام مع إسرائيل مستحيل”.

وأوضح، خلال كلمة في اجتماع للمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز، أن “هذه المعاهدة هي إملاء، ولم يذكر فيها الانسحاب الإسرائيلي، وهذا ما يحدث عندما يتولى مصير البلاد بعض الجماعات التي لا خبرة لها في ال​سياسة​ الدولية ولا همّ لها سوى السلطة”.

وقال:”إنني أدعو الدولة إذا كان لديها من إمكانات إلى تحضير مراكز إيواء جديدة في الجنوب رغم أنّ هذا الأمر رفضوه ولا زالوا”.

ومن جهته، اشار شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز ​سامي ابي المنى​، إلى أن “هناك ثوابت وطنية لا تتبدل، ولكن لا بد من التكيّف مع الواقع المتغير ومن الحكمة تقييم الاطار بدقة وروح وطنية”.

ولفت، في اجتماع للمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز، إلى أنه “أين نحن من التحديات فهل يجوز أن يتحوّل الصراع مع العدو إلى صراع داخليّ؟ كما أنّه هل يجوز الاستفراد بالقرارات أو الاستخفاف بنوايا إسرائيل؟”.

وقال: “علينا ان نعالج مشكلنا اولا، وعلى اميركا الضغط على اسرائيل ومساعدة الجيش اللبناني لتأمين الاستقرار وبسط سيادة الدولة”.

ودعا ابي المنى إلى “التفاهم مع الجهات كلها للوصول إلى تحرير الأرض وتفادي الانزلاق نحو الأسوأ”، مضيفا: “على الامم المتحدة والدول المعنية التدخل والقيام بدورها لمنع أي غزو جديد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام