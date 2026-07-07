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    عربي وإقليمي

    إصابة حارسي أمن وجنود صهاينة خلال حادث عند معبر قلنديا

      أصيب حارسا أمن وعدد من جنود الاحتلال بجروح طفيفة، اليوم، إثر حادث وقع عند معبر قلنديا شمال القدس، بعد اشتباك بين الطرفين أثناء محاولة التحقق من هوية شخصين وصلا إلى المعبر بسيارة مدنية.

      وقالت الشرطة الإسرائيلية، في بيان، إن شخصين يستقلان مركبة مدنية قدما من جهة الضفة الغربية إلى بوابة مخصصة لقوات الأمن فقط، وعندما حاول الجنود التحقق من هويتهما ترجلا من السيارة، واعتديا على الجنود باللكمات، وحاولا انتزاع أسلحتهم.

      وأضافت أن أحد الجنود أطلق النار في الهواء، قبل أن يطلق جندي آخر النار باتجاه الجزء السفلي من جسدي الشخصين، بعد استمرار الاعتداء ومحاولة أحدهما خنق أحد عناصر القوة، ما أدى إلى إصابتهما بجروح طفيفة.

      وأوضحت الشرطة لاحقاً أن المصابين يعملان حارسي أمن، إلا أنهما لم يعرّفا عن هويتهما لدى وصولهما إلى المعبر.

      كما أسفر الحادث عن إصابة عدد من جنود حرس الحدود الإسرائيلي بجروح طفيفة خلال المواجهة، فيما تلقى المصابان إسعافات أولية قبل نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

      وأكدت الشرطة الإسرائيلية أنها باشرت تحقيقاًَ للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد هويات جميع المتورطين.

      المصدر: وفا

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