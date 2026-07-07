الثلاثاء   
   07 07 2026   
   22 محرم 1448   
   بيروت 03:30
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    هيئة بريطانية: تلقينا بلاغا عن حادث وقع على بعد 8 أميال بحرية شرق ليما في عمان

      مواضيع ذات صلة

      الصين | بكين تعلن إطلاق صاروخ استراتيجي في المحيط الهادئ

      الصين | بكين تعلن إطلاق صاروخ استراتيجي في المحيط الهادئ

      إيران | نعش الشهيد القائد الامام السيد علي الخامنئي يصل إلى قم بعد وداع تاربخي حاشد في شوارع طهران

      إيران | نعش الشهيد القائد الامام السيد علي الخامنئي يصل إلى قم بعد وداع تاربخي حاشد في شوارع طهران

      تحليق منخفض للطيران المسيّر الإسرائيلي في أجواء مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة

      تحليق منخفض للطيران المسيّر الإسرائيلي في أجواء مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة