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مراسلنا حسين خليفة من طهران يواكب مراسم وداع الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي (قده)
06-07-2026 16:40 مساءً
المصدر:
موقع المنار
الشهيد السيد علي الخامنئي
ايران
تشييع الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي
طهران
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