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    الرئيس الإيراني بزشكيان غادر طهران متوجها إلى النجف للمشاركة في مراسم استقبال الجثمان الطاهر لقائد الثورة الشهيد

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