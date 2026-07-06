التجمع اللبناني العربي: أي اتفاق يمسّ بسيادة الدولة يجب أن يُعرض على مجلس النواب

رأى رئيس “التجمع اللبناني العربي” عصام طنانه في بيان أن” رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام يحاولان الالتفاف على أحكام الدستور من خلال عدم عرض اتفاق واشنطن على مجلس النواب لمناقشته وإقراره”، معتبرًا أن” ذلك يشكل سابقة خطيرة في تاريخ لبنان”.

وأكد أن” الدستور اللبناني واضح في هذا المجال، إذ إن أي اتفاق دولي يمس بسيادة الدولة أو يرتب عليها التزامات لا يمكن إقراره إلا بعد عرضه على مجلس النواب وفقًا للأصول الدستورية”.

وحمّل” الحكومة المسؤولية الكاملة عن أي نتائج قد تترتب على تمرير الاتفاق بطرق ملتوية”، مؤكدًا أن “التاريخ لن يرحم من يفرّط بسيادة لبنان تحت عنوان الضرورة أو السرعة”.

المصدر: الوكالة الوطنية