الاكوادور | فيضان نهر في جنوب البلاد يودي بحياة خمسة أشخاص

ذكرت وزارة إدارة المخاطر الإكوادورية، أن خمسة أشخاص لقوا حتفهم بسبب فيضان نهر “كانتزاما” الذي جرف منازل ونباتات في جنوب البلاد، قرب الحدود مع بيرو.

واندلعت حالة الطوارئ ليل الجمعة في منطقة ريفية تابعة لمدينة زامورا، جراء الأمطار الغزيرة في المنطقة الأمازونية.

وأظهرت مشاهد بثتها وسائل إعلام محلية منازل وسيارات مدمرة، ومناطق بأكملها غمرتها المياه أو غطتها الوحول.

وأعرب الرئيس دانييل نوبوا عن أسفه لمقتل موظفَين حكوميَّين “كانا يساعدان في إخلاء عائلات متضررة من الطوارئ”، قائلاً في منشور على منصة “إكس”: “إن تفانيهما في الخدمة وتضحيتهما حتى اللحظة الأخيرة يستحقان احترام وامتنان البلاد بأكملها. لن تنسى الإكوادور ذلك”.

وأفادت وزارة الدفاع الإكوادورية بأنه “تم إنقاذ 38 مواطناً و10 من رجال الإطفاء”، وأضافت في بيان: “تستمر عمليات البحث والإنقاذ والإغاثة الإنسانية في المنطقة”.

المصدر: وكالة يونيوز