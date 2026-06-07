الإكوادور | حريق ضخم يدمر 35 قارباً للصيد ويصيب شخصين في ميناء مانتا غربي البلاد

دمر حريق كبير اندلع في ميناء مانتا غرب الإكوادور، السبت، ما لا يقل عن 35 قارب صيد وأدى إلى إصابة شخصين، وفق ما أعلنت الأمانة الوطنية لإدارة المخاطر.

واندلع الحريق في منطقة الصيد الحرفي بمدينة مانتا، أحد أهم موانئ صيد التونة في شرق المحيط الهادئ، حيث أظهرت مقاطع مصورة ألسنة لهب ضخمة وأعمدة كثيفة من الدخان تتصاعد فوق القوارب الراسية قرب نادي اليخوت في المدينة.

وأفادت السلطات بأن الحادث أسفر عن إصابة شخصين، فيما لا تزال حالتهما الصحية قيد التقييم، إضافة إلى تدمير 35 قارباً من القوارب الحرفية والمتوسطة المصنوعة من الألياف الزجاجية.

وقالت الشرطة الإكوادورية إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحريق اندلع أثناء تنفيذ أعمال لحام على متن إحدى السفن. وأضافت أن النيران تسببت في انقطاع خطوط التثبيت، ما أدى إلى تحرك القارب بشكل غير مسيطر عليه وانتشار الحريق إلى القوارب المجاورة.

وأكدت الشرطة استبعاد فرضية العمل التخريبي أو أي صلة لجماعات الجريمة المنظمة الناشطة في المنطقة بالحادث.

من جهته، أوضح رئيس جهاز الإطفاء في مانتا، خوليو روكا، أن طبيعة رسو قوارب الصيد متقاربة جداً داخل المرسى ساهمت في سرعة انتشار النيران.

وأضاف أن القوارب المتضررة مصنوعة في معظمها من الألياف الزجاجية والخشب، وهي مواد سريعة الاشتعال، ما أدى إلى انتقال الحريق من قارب إلى آخر.

ووصفت أمانة إدارة المخاطر الحادث بأنه “حريق هيكلي كبير”، أثار صدمة واسعة في مدينة مانتا، التي تعد أكبر ميناء للصيد في الإكوادور ويقطنها نحو 300 ألف نسمة.

المصدر: وكالة يونيوز