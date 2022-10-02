أستراليا تتعهد بفرض عقوبات على الروس المرتبطين بالاستفتاءات

أعلنت الحكومة الأسترالية أنها ستوسع قائمة العقوبات ضد روسيا من خلال فرض عقوبات على 28 مواطنا مرتبطين بإجراء الاستفتاءات في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومنطقتي خيرسون وزابوروجيه.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، في بيان: “سيتم فرض عقوبات مالية إضافية وحظر سفر على 28 من الانفصاليين والوزراء وكبار المسؤولين الذين عينتهم روسيا.. هذه العقوبات الإضافية تعزز معارضة أستراليا القوية لأفعال الرئيس (فلاديمير) بوتين وأولئك الذين ينفذون أوامره”.

وتأتي هذه التصريحات بعد إجراء جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومنطقتي خيرسون وزابوروجيه استفتاء للانضمام إلى روسيا، وصوتت من خلاله الأغلبية العظمى لصالح الانضمام.

وبناء على نتائج الاستفتاء وقعت روسيا يوم الجمعة الماضي معاهدات الانضمام مع رؤساء هذه المناطق.

المصدر: وكالات