حرس الثورة الإسلامية: سنرد بحزم على المرتزقة وعملاء الاستكبار

ندد فيلق “سلمان” التابع للحرس الثوري الايراني في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق ايران بأعمال الشغب الأخيرة في مدينة زاهدان ، مؤكداً أن “الرد على المرتزقة سيكون حاسماً”.

وجاء في بيان فيلق “سلمان” أن “اهالي زاهدان الشرفاء والمنجبين للشهداء شهدوا بعد انتهاء صلاة الجمعة في زاهدان، حادثا مريرا ومؤسفا وهو هجوم شنّه اشرار وارهابيون مسلحون عملاء الاستكبار العالمي ومرتزقة زمرة جيش الظلم (تسمي نفسها جيش العدل) على عدة مقار لقوات عسكرية وامن داخلي، وبعد ذلك اطلقوا النار بصورة عمياء واجرامية في الشوارع والطرق العامة بالمدينة ، اعقبه اشتباك أدى إلى مقتل عدد من الانفصاليين وإصابة عدد من العناصر الأمنية والعسكرية والشرطية وعدد من المواطنين بجروح”.

واستشهد العميد سيد حامد رضا هاشمي نائب قائد فيلق “سلمان” لشؤون الاستخبارات في الحرس الثوري بمحافظة سيستان وبلوشستان والذي كان قد أصيب في المواجهة مع الإرهابيين المجرمين.

المصدر: العالم