عملية سلب بقوة السلاح هزّت شتورة وشعبة المعلومات تكشف هويّة الفاعِلَيْن وتُلقي القبض عليهما بعمليّة نوعيّة خاطفة في فردان

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

“قرابة الساعة 8,00 من تاريخ 15-9-2022 وفي بلدة شتورة أمام بنك عودة، أقدم مجهولان ملثمان على متن سيارة نوع “مرسيدس” لون أسود مجهولة باقي المواصفات، على سلب مواطن بقوة السلاح مبلغ /50,000/ $، وفرّا إلى جهة مجهولة.

على الفور، باشرت قطعات شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي اجراءاتها الميدانية والاستعلامية في مكان حصول الجريمة، وبنتيجة المتابعة التقنية والاستعلامية، توصّلت الشعبة وفي أقل من 24ساعة، إلى تحديد السيّارتين المُستخدمتين من قبل الفاعلَيْن، الاولى استخدمت في العملية وهي نوع “مرسيدس E500” لون اسود، والثانية سيارة رباعية الدفع نوع “ميتسوبيشي” لون اسود استُعين بها بعد تنفيذ العملية.

كما تمكنت الشعبة من تحديد منزلي الفاعلين، الاول في محلة حوش الحريمة البقاعية والثاني في محلة المرج – شتورا، وهما كل من:

– ط. ح. (مواليد عام 1982، لبناني)

– ف. ح. (مواليد عام 1992، لبناني)

الأول مطلوب للقضاء بموجب /12/ ملاحقة قضائية بجرائم سلب وسرقة ومخدرات وإطلاق نار، والثاني يوجد بحقه خلاصة حكم بجرم إطلاق نار، وهما من الاشخاص الخطرين ومسلحين بصورة مستمرة. كذلك تبيّن من خلال الاستقصاءات في محيط سكنهما انهما متواريان عن الأنظار.

بتاريخ 23-9-2022، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت القوة الخاصة في شعبة المعلومات من تحديد مكان وجودهما في محلة فردان / بيروت. على الأثر، نفّذت طوقًا أمنيًّا في محيط المنزل وقامت بمداهمته وتوقيفهما والسيطرة عليهما بعد ضبط أسلحتهما الحربية، وهي عبارة عن بندقية كلاشنكوف، ومسدّس حربي مع ذخيرتهما.

وبتفتيشهما والمنزل عثر على مبلغ /1500/$ و/4,000,000/ ل.ل. من الأموال المسروقة، كما تمّ ضبط سيارة رباعية الدفع نوع “رانج روفر” وأخرى نوع “مرسيدس” كانا قد اشترياها من الاموال المسروقة، بالإضافة الى سيارة “المرسيدس” المستخدمة في عملية السلب.

بالتحقيق معهما اعترفا انهما خططا ونفذا بمفردهما عملية السلب في محلة شتورة على متن سيارة المرسيدس التي جرى ضبطها وغادرا الى مدينة بيروت على متن سيارتي المرسيدس والميتسوبيشي، بعد أن قاما بتسليم المدعو:

– و. ت. (مواليد عام 1983، لبناني) (موقوف من قبل مخابرات الجيش اللبناني) مبلغ /10,000/$ مقابل قيامه بدلالتهما على الشخص الذي قاما بسلبه اثناء ايداعه الأموال في بنك عودة، بعدها تقاسما المبلغ المتبقي مناصفة فيما بينهما والبالغ /40,000/ $. واضافا انهما حاولا تنفيذ عملية السلب بتاريخ 14-9-2022 لكن الضحية لم يحضر، فقررا تأجيلها الى اليوم التالي.

كما صرح الثاني انه خبأ مبلغ /3,000/$ و/400,000,000/ ل. ل. مليون ليرة لبنانية في محلة حوش النبي، كذلك أفاد الاول أنه خبأ نصيبه من الاموال المسروقة مع شقيقه وصهره، بحيث جرى ضبط جميع هذه المبالغ المالية.

إن حصيلة المضبوطات التي تمت استعادتها بلغت أكثر من /30,000/$.

أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام