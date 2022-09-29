حركة “حق” تطالب بإطلاق سراح الرموز المعتقلين ووقف الجرائم بحقهم في سجون البحرين

نددت حركة الحريات والديمقراطية(حق) البحرينية المعارضة في بيان لها الخميس بالإستهداف الممنهج ضد الرموز والعلماء المعتقلين في سجون النظام في البحرين.

وقالت الحركة إن “ما حدث للعلامة الشيخ عبد الجليل المقداد من استهداف هو جريمة ممنهجة يتعرض لها المعتقليين السياسيين وسجناء الضمير في داخل سجون البحرين”، وحملت “المسؤولية للسلطة في البحرين”، ووصفت سجون النظام البحريني “بالسجون النازية المظلمة التي تعكس عقلية السلطة واستبداد الحاكم وصمت المجتمع الدولي وهيئات حقوق الإنسان الدولية”.

وطالبت الحركة “بالإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين”، ولفتت الى “انهم رهائن يعانون من الحرمان الممنهج من العلاج ويعيشون ظروف وحشية داخل السجون التي أعدها النظام بغية سحقهم واستسلامهم، لا سيما رموز المعارضة والعلماء الذين يتعرضون مع آلاف السجناء للوحشية والتعذيب الممنهح والقتل البطيئ والحرمان من الرعاية الصحية المناسبة”، وأشادت “بموقف الرموز المعتقلين الذين يرفضون الإستسلام ويضحون من أجل الحرية والكرامة والدين”.

وكان تسجيلاً صوتياً قد انتشر للعلامة الشيخ عبد الجليل المقداد المحكوم بالسجن المؤبد من قبل نظام البحرين على خلفيات مطالباته بالعدالة والحرية والكرامة، وكان المقداد يتحدث فيه عن استهدافه من قبل شرطة سجن “جو” المركزي في البحرين، وبيّن فيه مدى وحشية الظروف التي يمر بها وباقي الرموز المعتقلين.

المصدر: بريد الموقع