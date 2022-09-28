وزارة الصحة الفلسطينية: إصابتان بوضع حرج خلال الاعتداءات الصهيونية بمخيم جنين – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 28 2022 - 10:28

وزارة الصحة الفلسطينية: إصابتان بوضع حرج خلال الاعتداءات الصهيونية بمخيم جنين

منذ 28 mins 28 September، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة