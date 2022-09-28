تقرير مصور | المستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويأدون طقوساً تلمودية

استأنف المستوطنون الصهاينة اليوم اقتحام المسجد الأقصى، وأفادت الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة أن عشرات المستوطنين على شكل مجموعات متتالية اقتحموا المسجد المبارك وأدوا طقوسا تلمودية عنصرية وجولات استفزازية تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وفي اطار التضييق على الفلسطينيين عمدت قوات الاحتلال الى استخدام طائرات تجسس فوق المسجد الاقصى المبارك تزامن ذلك مع منع حافلات تقل فلسطينيين من اراضي عام ثماني واربعين للتوجه الى المسجد المبارك خشية من دعم المرابطين هناك.

وليل أمس اقتحمت أعداد كبيرة من قوات الاحتلال بلدات وأحياء فلسطينية في القدس المحتلة واعتدت على المقدسيين في سلوان والعيساوية.

وفي قطاع غزة، طالب نوابُ حركةِ حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني الوسطاءَ المصريين باتخاذِ مواقفَ تجاهَ ما يتعرضُ له المسجدُ الاقصى المباركُ من انتهاكاتٍ

صهيونية. وخلالَ وقفةٍ احتجاجيةٍ في القطاع المحاصر، جددَ النوابُ دعواتِهم لوقفِ التطبيعِ بكافةِ أشكالِه معَ الاحتلالِ الاسرائيلي.

المصدر: المنار