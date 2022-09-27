اجتماع طارئ للحكومة السويدية يبحث تداعيات تسرب الغاز من “نورد ستريم” في بحر البلطيق (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 27 2022 - 19:24

اجتماع طارئ للحكومة السويدية يبحث تداعيات تسرب الغاز من “نورد ستريم” في بحر البلطيق (روسيا اليوم)

منذ 1 ساعة 27 September، 2022
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