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September 25 2022 - 14:04

جمعية المصارف تعلن تعليق الاضراب

منذ 2 ساعة 25 September، 2022
جمعية المصارف
لبنان

 أعلنت جمعية مصارف لبنان في بيان، أنها “عقدت اجتماعاً تداولت فيه وجوب تأمين استمرارية خدمة الزبائن مع الأخذ في الاعتبار الأوضاع الأمنية الصعبة الراهنة وضرورة المحافظة على سلامة الزبائن والموظفين على حد سواء، بغياب الحماية الكافية من قبل الدولة”.

وقررت الجمعية “استئناف المصارف مزاولة أعمالها ابتداء من يوم غد الاثنين في 26/9/2022، عبر قنوات يحددها كل مصرف لعمليات المؤسسات التجارية والتعليمية والاستشفائية وسواها وعبر الصرافات الآلية للجميع، مما يسمح لهم بإجراء ايداعاتهم وسحوباتهم كما يسمح بتأمين رواتب القطاع العام إثر تحويلها إلى المصارف من مصرف لبنان ورواتب القطاع الخاص الموطنة لديها. ويمكن لأي زبون عند الاضطرار الاتصال بالادارة العامة للمصرف المعني أو بقسم خدمة الزبائن لديه لكي يتم تلبية أية حاجة ملحة اخرى له بالسرعة الممكنة”.

المصدر: الوكالة الوطنية

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