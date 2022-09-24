النائب حسن عز الدين يزور وزير الداخلية والبلديات بسّام مولوي

زار عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الشيخ حسن عز الدين يرافقه معاونه ساجد شحرور، وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي، وذلك في مبنى وزارة الداخلية بمدينة بيروت، حيث كانت مناسبة جرى فيها استعراض العديد من القضايا وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية.

وأكد الجانبان خلال اللقاء الذي ساده جو إيجابي، على ضرورة إجراء الاستحقاقات الدستورية والقانونية في مواعيدها المحددة، لا سيما انتخاب رئيس للجمهورية، لتجنب أي فراغ في السلطة يؤدي إلى مزيد من التعقيد والانقسامات التي تهدد وحدة لبنان الداخلية.

كما أكد الطرفان على الأجواء الإيجابية التي تسود تشكيل الحكومة بعد المساعي التي بذلتها أطراف سياسية وازنة لتذليل العقبات وتسهيل ولادة حكومة جديدة بصلاحيات دستورية تامة تشكّل أملاً للبنانيين من خلال ممارسة دورها في وضع خطة تعافي اقتصادية، وتنفيذ الاصلاحات الضرورية المطلوبة، ووضع القطار على السكة الصحيحة للخروج من الأزمات، كما أكدا على ضرورة إنجاز الموازنة العامة في المجلس النيابي رغم الشوائب التي تعتريها.

وطالب النائب عز الدين بضرورة دعم البلديات والافراج عن المستحقات المالية، حيث أكد الوزير مولوي أن وزارة المالية ستباشر بالتحويلات المالية قريبا بعد أن سلك قرار التنفيذ طريقه، إضافة إلى معالجة وتصحيح رواتب الموظفين في البلديات.

وطالب النائب عز الدين إيلاء سرايا صور اهتماماً إضافياً على مختلف المستويات، الأمر الذي يساعد ويساهم في تسهيل معاملات المواطنين، حيث أكد الوزير مولوي العمل على معالجة بعض المشاكل التي تواجه هذا السرايا خاصة دائرة النفوس في أسرع وقت ممكن.

المصدر: بريد الموقع