وزارة الخارجية السويسرية لا تستبعد الانضمام لعقوبات جديدة ضد روسيا

لم تستبعد الخارجية السويسرية إمكانية انضمامها إلى عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة ضد روسيا، بسبب إجراء الاستفتاءات في دونباس.

كانت الخارجية السويسرية قد استدعت السفير الروسي، فيكتور تاتارينتسيف، يوم أمس الخميس، 22 ايلول/ سبتمبر، للتعبير عن احتجاجها على الاستفتاءات التي ستجري في دونباس. واليوم أعلنت عن إمكانية انضمامها إلى عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة ضد روسيا، والتي قد يتم تنفيذها بسبب هذه الاستفتاءات.

وكان برلمانا جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين قد أرسلا إلى رئيسي الجمهوريتين مبادرة لإجراء استفتاءات على الفور بشأن الانضمام إلى روسيا، وفي اليوم التالي أعلنت سلطات الجمهوريتين عن عقد الاستفتاء في الفترة من 23 وحتى 27 ايلول/ سبتمبر الجاري.

كذلك أعلنت إدارتا منطقتي خيرسون وزابوروجيه، 20 ايلول/ سبتمبر، عن خططهما لإجراء استفتاءات في نفس التواريخ، في الوقت الذي أكد فيه ممثلو المناطق أن الانضمام إلى روسيا سيؤمن أراضيهم ويعيد العدالة التاريخية، حيث يرون في هذا القرار ضرورة ملحة في سياق الأعمال الإرهابية المستمرة من جانب النظام القومي المتطرف في كييف، ومن جانب الدول الأعضاء في “الناتو”، الذين يزودون نظام كييف بالسلاح لقتل المدنيين.

وقد ألقى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خطابا إلى الأمة، يوم أول أمس الاثنين، 21 ايلول/ سبتمبر، قال فيه إن موسكو ستدعم قرارات الاستفتاءات بمناطق جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وزابوروجيه وخيرسون.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية