أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 23-09-2022

البناء

– تؤكد مصادر نيابية أن نصاب أي جلسة لانتخاب رئيس جديد بات متوافراً بعد احتساب عدد النواب الذين قرّروا رفض استخدام التعطيل شرطاً للحصول على التوافق وفضلوا الاحتكام للائحة مرشحين تُعرض أمام النواب على الفراغ بذريعة الشراكة ما قد يؤدي الى الانهيار خصوصاً أن لا غطاء دولياً للفراغ.

– قال مصدر روسيّ إن الرئيس فلاديمير بوتين قرّر العملية العسكرية في أوكرانيا في سياق المواجهة مع الناتو، والعنوان كان واضحاً برفض توسّع الناتو والمواجهة مستمرة وهي قد تتصاعد واحتمالاتها مفتوحة والسلاح النوويّ ككل أسلحة روسيا موجودة لخدمة الأهداف ولا خطوط حمراء.

النهار

– عُلم أن وزير الطاقة وليد فياض دخل الى اجتماع إحدى اللجان النيابية سائلاً عن موضوع الاجتماع ليتبيّن له أنه غير معني بالمضمون وأنه يقصد اجتماع لجنة أخرى في موعد آخر.

– قال النائب سليم عون لزميله فؤاد مخزومي على هامش اجتماع اللجان النيابية “ما بدي رد عليك على الواتساب أحسن ما تفهمني غلط”.

اللواء

– نصحت دوائر دبلوماسية أميركية شخصية لبنانية التقتها على هامش اجتماعات نيويورك، بعدم تفويت الفرصة المتاحة لتوقيع الاتفاق مع تل أبيب قبل 3 تشرين الثاني!

– ردّ مصدر نقابي على عبارة غريبة في بيان موظفي المصارف متسائلاً: هل يجوز الاستهتار بحياة ألوف المواطنين رواتبهم في المصارف المقفلة!

– ثبت، فعلياً، أن مساعدة عربية لصندوق تعاضد القضاة، وفَّرت لهم معونة دورية بـ”الفريش دولار”!

الجمهورية

– توقفت أوساط سياسية عند تبدّل تعاطي تيار بارز مع مسألة دستورية كان يخشى حصول تلاعب في مواعيدها ويعرض المتلاعبين لاتهامات بالتمرد.

– اعتبرت أوساط قضائية أن مرجعية قضائية تسرعت في الحكم مسبقاً على إسم قاض طرح أخيرًا رديفًا في ملف حساس فقيّمت آداءه سلبًا قبل تسلّم القاضي المذكور للملف علمًا أن المرجعية القضائية نفسها لطالما أشادت بالقاضي المطروح.

– توقفت مراجع أمنية أمام الاتهامات الباطلة في أكثر من اتجاه وهي تبحث عن مصدر الرواية.

المصدر: صحف