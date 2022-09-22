إيران.. صاروخ رضوان نقطوي ويدخل الغلاف الجوي بسرعة تبلغ 8 أضعاف سرعة الصوت

قال القائد العام للحرس الثوري الايراني اللواء حسين سلامي أن صاروخ رضوان مصنف كواحد من صواريخنا متوسطة المدى، ويدخل الغلاف الجوي للأرض بسرعة ثمانية أضعاف سرعة الصوت، مضيفاً “لن نسمح لأحد أن يشكل خطراً على أمننا القومي، سنتعامل مع التهديد قبل تشكّله”.

وفي تصريح صحفي على هامش الاستعراض العسكري للقوات المسلحة بمناسبة بداية أسبوع الدفاع المقدس، اضاف اللواء سلامي “نحن في طليعة التكنولوجيا في مجال الطائرات المسيرة”.

وعن الميزات الاخرى لصاروخ رضوان، قال اللواء سلامي “هذا الصاروخ هو صاروخ نقطوي، وهو مصنف كواحد من صواريخنا متوسطة المدى”.

وفي سياق آخر، قال اللواء سلامي “هناك أصلٌ ثابت، لن نسمح بتشكيل أي خطر لأمننا القومي، وفي حال كان هنالك تهديدٌ يلوح في الأفق سوف نتصرف قبل أن يتشكّل هذا التهديد.

وأضاف المسؤول الإيراني، “الجميع يدرك أننا لن نتسامح مع أي بذرة تهديد تتشكل في البيئة المحيطة لبلدنا، من قِبّلِ أنظمة تشكل بطبيعتها تهديداً للجمهورية الاسلامية الإيرانية، كالكيان الصهيوني على سبيل المثال.

وتابع في نفس الصدد، إن الكيان الصهيوني يعلم وإلى حدٍ ما لديه تصور صحيح عن مدى قدرتنا.

وأضاف اللواء سلامي “إنهم يعرفون أن لدينا الإرادة وإننا عمليّون ويعلمون أن ردود أفعالنا على الأعمال العدائية خطيرة، لكن لا يمكن التصريح عن تفاصيل هذه الأعمال والردود، علينا أن ننتظر الميدان الحقيقي حتى يتم التعرف على طبيعة ردودنا”.

المصدر: وكالة مهر