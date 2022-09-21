شويغو يعلن دعم جبهة دونباس بقوات من المجموعة العسكرية المقاتلة في إيزوم وبالاكليا

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أنه تمّت إعادة انتشار وتموضع ونقل المجموعات العسكرية الروسية في إيزيوم وبلاكليا إلى دونباس “لتعزيز قواتنا في تلك المنطقة”. وأضاف شويغو، في اجتماع لمجلس الإدارة العسكرية الأربعاء أنه “تمّ قمع جميع المحاولات الهجومية للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه نيكولايف-كريفي روغ.

وأشار الوزير إلى أنه “على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، تم القضاء على أكثر من 7000 جندي أوكراني وتدمير 970 قطعة من المعدات العسكرية التابعة للقوات الأوكرانية، بما في ذلك 208 دبابات و245 عربة قتال مشاة و 186 عربة مدرعة أخرى و15 طائرة وأربع مروحيات”.

كما لفت الوزير إلى أن قرار زيادة حجم القوات المسلحة الروسية بـ137 ألف شخص اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2023 جاء نتيجة لعدوان الغرب.

وأضاف أن الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة وحلفائها تواصل سياستها العدوانية ضد روسيا من خلال تقديم المساعدة للقوات المسلحة الأوكرانية، بما في ذلك الإمدادات المباشرة من الأسلحة والذخيرة.

كماأوضح شويغو أن الناتو يواصل التحرك نحو حدود روسيا، وتوسيع عضوية الحلف. ولهذا قرر الرئيس فلاديمير بوتين زيادة حجم الجيش الروسي.

المصدر: روسيا اليوم