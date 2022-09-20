السفير السعودي في لبنان يجول رئاسيا.. أين السيادة؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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September 20 2022 - 22:36

السفير السعودي في لبنان يجول رئاسيا.. أين السيادة؟

منذ 2 ساعة 20 September، 2022
تقارير مصورة - لبنان

السفيرُ السعوديُ في لبنانَ يجولُ رئاسيا … فأين السيادة؟

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