السفير السعودي في لبنان يجول رئاسيا.. أين السيادة؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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September 20 2022 - 22:36
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رئيس الجمهورية العماد ميشال عون: أعمل على تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات تتولى مهام الرئيس في حال الشغور الرئاسي
الرئيس عون: التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان مستمر على أمل أن يقدم التقرير الاول نهاية ايلول الجاري
وفد لبناني يزور العاصمة الايرانية طهران ويبحث في ملفات الكهرباء والطاقة
مصادر المنار: مهمة الوفد إنجاز مسودات التفاهم والتوقيع على المذكرة سيتم أثناء زيارة وزير الطاقة وليد فياض إلى طهران
مصادر المنار: الوفد اللبناني أبلغ موافقة الحكومة الإيرانية على تزويد لبنان بـ600 ألف طن من الفيول مقسمة على 5 أشهر
مصادر المنار: هذه الهبة لا علاقة لها بمذكرة التفاهم التي تشمل إنشاء معامل كهرباء وأعمال صيانة وتحديث للشبكة اللبنانية
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يستقبل المبعوث الاميريكي في ملف الترسيم عاموس هوكشتاين في مقر اقامته في نيويورك
نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب يلتقي المبعوث الاميريكي عاموس هوكشتاين في نيويورك في اطار التواصل شبه اليومي بينهما
مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني في منطقة الظهر ببلدة بيت أمّر شمال الخليل
المقاومة في نابلس: جهود المجتمع المدني والوفود مقدرة ولكن لا فك للعصيان المدني الا بالافراج عن المطارد مصعب أشتيه
قائد أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بمناسبة ذكرى 21 سبتمبر: الثورة انقذت مستقبل شعبنا من الضياع
السيد الحوثي: الأمريكيون تحركوا آنذاك للإمساك بخيوط اللعبة وتوظيف الصراعات بما يخدم مصالحهم كالعادة
أمين عام الأمم المتحدة خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة: يجب إزالة العوائق من امام طريق تصدير الأسمدة الروسية
أنطونيو غوتيريش: شتاء السخط العالمي يلوح في الأفق والانقسامات الجيوسياسية تقوض عمل مجلس الامن
الرئيسان الايراني السيد ابراهيم رئيسي والفرنسي ايمانويل ماكرون يلتقيان على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة
ماكرون: أكدت للرئيس الايراني أنه يجب أن تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أداء مهامها
الرئيس الايراني لنظيره الفرنسي: ازدواجية الوكالة تجاه انشطة الكيان الصهيوني النووية المدمرة دليل على التسييس
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان امام الجمعية العامة للأمم المتحدة: يجب ضمان أمن الطاقة في العالم
وسائل اعلام روسية: مجلس الشعب في جمهورية لوغانسك يقرر اجراء استفتاء على الانضمام الى روسيا في 27 ايلول الجاري
روسيا تبلغ فرنسا بأن إرسال الأسلحة الى أوكرانيا "أمر غير مقبول"
السفير السعودي في لبنان يجول رئاسيا.. أين السيادة؟
منذ 2 ساعة
20 September، 2022
تقارير مصورة
-
لبنان
السفيرُ السعوديُ في لبنانَ يجولُ رئاسيا … فأين السيادة؟
السفير السعودي في لبنان
بخاري
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