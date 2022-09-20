هنغاريا للاتحاد الأوروبي: العقوبات على روسيا أكثر إيلامًا للعالم من الحرب نفسها فتوقفوا عن فرضها لأن ذلك لن يؤدي إلا إلى تفاقم أزمة الطاقة في أوروبا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 20 2022 - 14:12

هنغاريا للاتحاد الأوروبي: العقوبات على روسيا أكثر إيلامًا للعالم من الحرب نفسها فتوقفوا عن فرضها لأن ذلك لن يؤدي إلا إلى تفاقم أزمة الطاقة في أوروبا

منذ 30 mins 20 September، 2022
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