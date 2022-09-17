إنطلاق المسيرة من دوار الجبلي باتجاه مقام السيدة خولة عليها السلام في بعلبك بمشاركة حاشدة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 17 2022 - 10:32
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إنطلاق المسيرة من دوار الجبلي باتجاه مقام السيدة خولة عليها السلام في بعلبك بمشاركة حاشدة
منذ 2 ساعة
17 September، 2022
الاربعين
مسيرة الاربعين
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