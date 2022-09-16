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September 16 2022 - 15:18

عمليات اقتحام المصارف لا تزال مستمرة ووصل عددها الى 7

منذ 43 mins 16 September، 2022
المصارف
لبنان

لا تزال عمليات اقتحام المصارف مستمرة من قبل المودعين منذ صباح اليوم الجمعة، ووصل عدد المصارف التي تعرضت الى الاقتحام الى سبعة.

وفي آخر المستجدات، فقد اقدم مودع على اقتحام “البنك اللبناني الفرنسي” – فرع المريجة، وآخر اقتحم “بلوم بنك” – فرع الكونكورد.

كذلك تم إقتحام “البنك اللبناني الفرنسي” فرعي الكفاءات والحمرا، كما اقتحم مسلح بنك “لبنان والخليج” في الرملة البيضاء،حيث يجري التفاوض مع المودع المسلح  ويدعى جواد سليم .
وبحسب شقيقه  فان سليم طلب الحصول على ٣٥ الف دولار من أصل ٥٠ الف دولار قيمة وديعته ، ولقد عرضت الإدارة  اعطاءه مبلغ ١٥ الف دولار.

وافادت الوكالة الوطنية  في اقليم الخروب عن اقتحام بنك “ميد” في شحيم واحتجاز رهائن.

وكان اقتحم صباحاً احد المودعين فرع بنك لبنان والمهجر في منطقة الطريق الجديدة – الملعب البلدي وتشهد المنطقة حضورا كثيفا للمواطنين دعماً للمودع حيث تم خلع البوابة الرئيسية للبنك دون الدخول اليه.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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