مصادر المنار: رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي يزور قصر بعبدا غداً الخميس للقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون – موقع قناة المنار – لبنان
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September 14 2022 - 23:48
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مصادر المنار: رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي يزور قصر بعبدا غداً الخميس للقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون
منذ 1 ساعة
14 September، 2022
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