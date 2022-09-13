توقيف شخصين هددا عمال دليفيري بسلاح حربي على اوتوستراد كفرعبيدا

أقدم شخصان كانا على متن دراجة نارية دون لوحات على المسلك الشرقي للاوتوستراد في كفرعبيدا ليل أمس على شهر سلاح حربي في وجه عمال الديليفري وتهديدهم بعد ان لاحظ العمال المذكورون حركة مشبوهة لهما في محيط محطات البنزين والاستراحات الليلية ولاذا بعدها بالفرار باتجاه طرابلس .

وبنتيجة المتابعة والرصد تمكنت دورية من شعبة المعلومات في البترون من توقيفهما على الفور على اوتوستراد حامات البترون قرب النفق مع دراجتهما وتسليمهما الى الجهات الامنية المختصة بعد ان تعرف عليهما العمال المذكورون.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام