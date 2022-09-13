توقيف شخصين هددا عمال دليفيري بسلاح حربي على اوتوستراد كفرعبيدا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 13 2022 - 12:04

توقيف شخصين هددا عمال دليفيري بسلاح حربي على اوتوستراد كفرعبيدا

منذ 1 ساعة 13 September، 2022
اخبار امنية وحوادث
لبنان

أقدم شخصان كانا على متن دراجة نارية دون لوحات على المسلك الشرقي للاوتوستراد في كفرعبيدا ليل أمس على شهر سلاح حربي في وجه عمال الديليفري وتهديدهم بعد ان لاحظ العمال المذكورون حركة مشبوهة لهما في محيط محطات البنزين والاستراحات الليلية ولاذا بعدها بالفرار باتجاه طرابلس .
وبنتيجة المتابعة والرصد تمكنت دورية من شعبة المعلومات في البترون من توقيفهما على الفور على اوتوستراد حامات البترون قرب النفق مع دراجتهما وتسليمهما الى الجهات الامنية المختصة بعد ان تعرف عليهما العمال المذكورون.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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