بالفيديو | من أجواء “طريق يا حسين” الواصل بين النجف وكربلاء المقدسة

يواصل زوار الامام الحسين (ع) من داخل العراق وخارجه مسيرهم إلى مدينة كربلاء للمشاركة في احياء مراسم ذكرى الأربعينية.

ويشهد مقاما الامام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس عليهما السلام في كربلاء، تدفقا كبيرا لزائري الاربعين القادمين من مختلف البلدان الإسلامية مع اقتراب موعد حلول الذكرى في العشرين من صفر.

وعلى طول الطريق المؤدية الى مدينة كربلاء، تنتشر الموائد الحسينة حيث يستقبل العراقيون زوار الامام الحسين (ع) ويقدمون لهم ما يلزم من مساعدة لإكمال الطريق الى مدينة الحسين (ع).

وتعتبر أربعينية الإمام الحسين (ع) أكبر تظاهرة بشرية في العالم، حيث تخرج مواكب العزاء في هذا اليوم، ويتوافد الملايين من العراق وكافة أنحاء العالم إلى أرض كربلاء لزيارة مرقدي الإمام الحسين (ع) وأخيه العباس (ع).

المصدر: يونيوز